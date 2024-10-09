«Это будет серьезная катастрофа»: ураган «Милтон» приближается к США. Роскосмос показал его снимок

К США приближается один из самых разрушительных ураганов — «Милтон». Как отмечают зарубежные СМИ, стихия меняет направление и может настигнуть те места, которые изначально были вне зоны опасности. При этом жители некоторых городов штата Флорида уже эвакуируются. «Фонтанка» собрала главное к этому часу.



«Роскосмос» показал снимок одного из самых разрушительных ураганов — «Милтон», — который приближается к США. Кадр, сделанный спутником «Электро-Л», опубликовали в telegram-канале российской корпорации.



Изначально ожидалось, что ураган «Милтон», который усилился в начале этой недели и достиг категории 5, обрушится на город Тампа во Флориде, вызвав разрушительное наводнение. Тем не менее, как передает CNN, во вторник, 9 октября, «Милтон» начал продвигаться гораздо дальше на юг, игнорируя северо-восток США. Так, прогнозируемый путь урагана на юг вдоль западно-центрального побережья Мексиканского залива смещается.



В настоящее время предполагается, что ураган выйдет на берег в 20-25 милях (32-40 километрах) к югу, ближе к району города Сарасота, штат Флорида. Но Национальный центр по наблюдению за ураганами, в свою очередь, призывает американцев не сосредоточиваться на конкретной точке выхода «Милтона» на сушу, поскольку средняя погрешность за 24 часа составляет около 40 миль, то есть 64 километра.



В связи с приближением разрушительной стихии уже более 12 миллионов американцев находятся под наблюдением властей и в ожидании предупреждений об урагане. Дороги заполнены эвакуируемыми. По состоянию на утро среды, 9 октября, почти на каждой четвертой заправочной станции во Флориде закончилось топливо, то есть более 1700 из примерно 7500 заправок штата опустошены. Спрос на топливо возрос особенно в тех районах, где объявили ​​эвакуацию, среди них Тампа и Форт-Майерс.



Руководитель департамента по ЧС округа Сарасота Сандра Тапфуманейи заявила, что после того, как ураган «Милтон» ударит по Флориде, путь к восстановлению будет долгим.



«Это будет серьезная катастрофа для округа Сарасота, — подчеркнула Тапфуманейи в соцсетях. — Настало время действовать (эвакуироваться. — Прим. ред.), и мы просим вас сделать это в ближайшие пару часов, у вас еще есть время».



Штормовой прилив от урагана может стать смертельным. Немногие из тех, кто решил остаться на барьерных островах города Сарасоты, смогут выжить, предупредила Тапфуманейи. Несмотря на это, некоторые жители Флориды все же отказываются эвакуироваться и остаются в своих домах, готовясь к осаде.



Ранее власти американского штата Флорида рекомендовали жителям уехать из-за приближения урагана «Милтон». Эвакуация может затронуть более 5,5 миллиона человек и стать крупнейшей в истории штата. По прогнозам, «Милтон» будет гораздо более разрушительным, чем «Хелен», который ударил по Флориде в сентябре и убил более 270 человек. В Тампе ожидается рекордный нагон воды высотой до 4,5 метра. В Форт-Майерсе он может составить 3,5 метра. По всему штату прогнозируются штормовые ветры. Наибольшее количество осадков ожидается в районе от Тампы до Орландо и Дейтона, там есть экстремальный риск внезапных наводнений. В настоящее время «Милтон» считается одним из самых мощных штормов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантике. Из-за него президент США Джо Байден заявил, что откладывает запланированную поездку в Германию.