Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Lemon GuideПремия Фонтанки(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

3 м/c,

вос.

 759мм 76%
Подробнее
6 Пробки
USD 96,95
EUR 106,42
Сборная, которая не нужна
Выжили в турецком автобусе
Промышленный Петербург
Новый зоопарк в Юнтолово?
Гуляем на улице Некрасова
Магистраль через Неву
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия «Это будет серьезная катастрофа»: ураган «Милтон» приближается к США. Роскосмос показал его снимок

«Это будет серьезная катастрофа»: ураган «Милтон» приближается к США. Роскосмос показал его снимок

4 164
2 комментария

К США приближается один из самых разрушительных ураганов — «Милтон». Как отмечают зарубежные СМИ, стихия меняет направление и может настигнуть те места, которые изначально были вне зоны опасности. При этом жители некоторых городов штата Флорида уже эвакуируются. «Фонтанка» собрала главное к этому часу.

«Роскосмос» показал снимок одного из самых разрушительных ураганов — «Милтон», — который приближается к США. Кадр, сделанный спутником «Электро-Л», опубликовали в telegram-канале российской корпорации.

Изначально ожидалось, что ураган «Милтон», который усилился в начале этой недели и достиг категории 5, обрушится на город Тампа во Флориде, вызвав разрушительное наводнение. Тем не менее, как передает CNN, во вторник, 9 октября, «Милтон» начал продвигаться гораздо дальше на юг, игнорируя северо-восток США. Так, прогнозируемый путь урагана на юг вдоль западно-центрального побережья Мексиканского залива смещается.

В настоящее время предполагается, что ураган выйдет на берег в 20-25 милях (32-40 километрах) к югу, ближе к району города Сарасота, штат Флорида. Но Национальный центр по наблюдению за ураганами, в свою очередь, призывает американцев не сосредоточиваться на конкретной точке выхода «Милтона» на сушу, поскольку средняя погрешность за 24 часа составляет около 40 миль, то есть 64 километра.

В связи с приближением разрушительной стихии уже более 12 миллионов американцев находятся под наблюдением властей и в ожидании предупреждений об урагане. Дороги заполнены эвакуируемыми. По состоянию на утро среды, 9 октября, почти на каждой четвертой заправочной станции во Флориде закончилось топливо, то есть более 1700 из примерно 7500 заправок штата опустошены. Спрос на топливо возрос особенно в тех районах, где объявили ​​эвакуацию, среди них Тампа и Форт-Майерс.

Руководитель департамента по ЧС округа Сарасота Сандра Тапфуманейи заявила, что после того, как ураган «Милтон» ударит по Флориде, путь к восстановлению будет долгим.

«Это будет серьезная катастрофа для округа Сарасота, — подчеркнула Тапфуманейи в соцсетях. — Настало время действовать (эвакуироваться. — Прим. ред.), и мы просим вас сделать это в ближайшие пару часов, у вас еще есть время».

Штормовой прилив от урагана может стать смертельным. Немногие из тех, кто решил остаться на барьерных островах города Сарасоты, смогут выжить, предупредила Тапфуманейи. Несмотря на это, некоторые жители Флориды все же отказываются эвакуироваться и остаются в своих домах, готовясь к осаде.

Ранее власти американского штата Флорида рекомендовали жителям уехать из-за приближения урагана «Милтон». Эвакуация может затронуть более 5,5 миллиона человек и стать крупнейшей в истории штата. По прогнозам, «Милтон» будет гораздо более разрушительным, чем «Хелен», который ударил по Флориде в сентябре и убил более 270 человек. В Тампе ожидается рекордный нагон воды высотой до 4,5 метра. В Форт-Майерсе он может составить 3,5 метра. По всему штату прогнозируются штормовые ветры. Наибольшее количество осадков ожидается в районе от Тампы до Орландо и Дейтона, там есть экстремальный риск внезапных наводнений. В настоящее время «Милтон» считается одним из самых мощных штормов, когда-либо наблюдавшихся в Атлантике. Из-за него президент США Джо Байден заявил, что откладывает запланированную поездку в Германию.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE6
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED3
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
DMaster
17 минут
Путин виноват, кто ж еще. Надо ввести очередные санкции против России.
280255781
45 минут
Око Дьявола в центре
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
Новости компаний
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
Новости компаний
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
ТОП 5
Новости компаний
Электрика в квартире: на какие нюансы обратить внимание, чтобы интерьер не разочаровал
9 октября, 18:00
По данным «Домклик», на долю ГК «А101» приходится 37% всех сделок, проведенных через Госключ
9 октября, 17:55
В GloraX Premium Василеостровский откроется фитнес-клуб
9 октября, 17:21
«КВС» ввела в эксплуатацию квартал «Греция» масштабного проекта «ЮгТаун»
9 октября, 17:02
Эксперт «Ленстройтреста» рассказала об актуальных трендах в благоустройстве территории новостроек
9 октября, 16:30
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03