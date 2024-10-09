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Происшествия Соседи рассказали, что творилось в тольяттинской семье в вечер убийства двух маленьких сестер

Соседи рассказали, что творилось в тольяттинской семье в вечер убийства двух маленьких сестер

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3 комментария

Жители многоэтажки на улице Лизы Чайкиной в Комсомольском районе Тольятти рассказали, что творилось в вечер убийства двух маленьких девочек. Про многодетную семью жильцы дома отзываются положительно и опровергают информацию, что отца девочек выгоняли из дома, что вынуждало его спать на скамейке. Подробности 9 октября сообщает TOLYATTY.RU.

В убийстве девочек двух и пяти лет подозревается их сводная 13-летняя сестра. Девочка дала признательные показания и проходит экспертизу в психиатрической клинике. Накануне на эсэмэску от мамы с вопросом, что случилось дома и кто это сделал, подросток якобы ответила: «Это была я», добавив: «Аха-ха-ха».

Жильцы дома вспоминают, что накануне вечером дверь подъезда девятиэтажки распахнулась, и оттуда с нечеловеческими криками и воем выбежал мужчина. Вскоре узкий проезд заполонили десятки людей и машин: зеваки, полиция, врачи, следователи. Потом подкатил катафалк: туда погрузили два небольших черных мешка. Соседи утверждают, что семья была «красивая, как с картинки». Молодые, симпатичные родители, хорошо и модно одетые дети, у которых были дорогие новые игрушки.

—  В этом году у них появились новенькие велосипеды. Мы их видели, папа часто катал дочек. Он вообще нередко гулял с ними один, наверное, давал отдохнуть супруге, — рассказали жители девятиэтажки и подчеркнули, что скандалов и ссор в семье никогда не слышали. Отрицают они и информацию, что жена якобы выгоняла мужа из дома, отчего он спал на скамейке. О подозреваемой в убийстве девочке люди также отзываются хорошо.

Тот самый парк, где девочка гуляла сразу после преступления


Вещи малышек — коляски для кукол, самокаты. Летняя коляска — в ней отец возил гулять самую маленькую дочку


О трагедии почти ничего не напоминает. Разве что бахилы, разбросанные по всей площадке. Их надевали следователи, работая в квартире


Балкон, где нашли тела, предварительно, крайний слева во втором ряду. Этаж восьмой


Окна квартиры выходят как раз во двор


Леденцы, куколки, заяц, мишки, цветы с надписью «Вечная память» — всё малышкам


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Тот самый парк, где девочка гуляла сразу после преступления


Тела девочек 2 и 5 лет с множественными ножевыми ранениями шеи и туловища обнаружили в квартире дома в Комсомольском районе города Тольятти 8 октября. Отца убитых девочек за некоторое время перед трагедией из дома выгнала их мать, как будто бы поссорившись из-за измены. При этом отцом 13-летней девочки был другой мужчина, сейчас находящийся, по данным «Коммерсанта», на СВО.

RT со ссылкой на источник сообщал, что у матери девочек якобы были конфликты с нынешним возлюбленным. Отмечается, что в момент убийства матери и ее сожителя не было дома. Они находились в полиции после того, как женщина написала на спутника заявление об избиении. «Знаю, что замахивался — даже при детях», — цитирует RT знакомого семьи.

Всего в семье пятеро детей. Старшая, 18-летняя, живет отдельно. Помимо нее и 13-летней девочки от прежнего гражданского мужа, у женщины есть еще одна дочь — десяти лет (она и обнаружила тела). РИА Новости пишет, что убийство могло быть совершено в знак протеста — девочка якобы не хотела, чтобы мать мирилась с отчимом.

Юрист Андрей Седогин в беседе с «Ъ» напомнил, что лица, не достигшие 14 лет на момент преступления, не несут уголовной ответственности, и даже если вина 13-летней девочки будет доказана, ей грозит либо принудительное лечение в психиатрическом стационаре, либо спецшкола-интернат для трудных детей с общественно опасным поведением — учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

У парадной дома на улице Лизы Чайкиной, в котором произошла трагедия, появился стихийный мемориал. Люди несут игрушки, цветы и сладости.

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Комментарии
3
274555851
7 минут
Как так можно писать? Изучаем термин «сводный брат» и «сводная сестра». Сводные братья и сёстры — это те, которые не являются друг другу кровными родственниками и которых их родители, женившись, свели в одну семью.
Сила в Правде!!
35 минут
если бы не сво то этого бы не произошло.
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