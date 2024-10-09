Сиди, не дергайся, гаси конфликт. Водителей петербургских автобусов инструктируют на случай дорожных драк

По автобусным паркам Петербурга разлетелось указание: чтобы не было, как в прошлый раз — все должны научиться избегать конфликтов. В директиве просят организовать проведение специальных инструктажей под личную подпись водителей на тему: «О недопущении конфликтных ситуаций на дорогах и нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации». Времени — до 1 ноября, отчитаться надо до 8-го.



Сами по себе инструктажи в больших предприятиях, таких, как «Пассажиравтотранс», не редкость. В данном случае интересно другое: ссылаются на представление УМВД по Адмиралтейскому району «Об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления».



Представление, по данным «Фонтанки», выдано 12 сентября, но само дело относится еще к февралю. Тогда на Обводном канале у водителя автобуса № 22 не сложился разговор с молодыми людьми в пробке. Не сложился настолько, что один из них просто разбил стекло автобуса бейсбольной битой, после чего скрылся.



Ущерба тогда насчитали на 51 тысячу рублей, возбудили дело по вандализму. Молодой человек из легковушки вину свою признал, раскаялся, потери предприятию компенсировал. В связи с этим адвокат еще летом подал ходатайство о прекращении уголовного дела с выплатой судебного штрафа. Гособвинитель был против, настаивал, что преступление направлено против общественной безопасности. Но судья в итоге согласился с защитой, носителю биты назначили штраф в 20 тысяч и дело прекратили.



Если для него на этом все закончилось, то для перевозчика нет. Уже в сентябре УМВД по Адмиралтейскому району пришло к выводу, что одной из причин произошедшего является отсутствие профилактической работы со стороны работодателя с водителями. А именно — по «рекомендованному поведению при возникновении конфликтных ситуаций на дорогах». Так что пришло время инструктажа.



«Фонтанке» пока не удалось найти водителей, которые успели его пройти. Главный тезис опрошенных корреспондентом собеседников такой: чему там учить, соблюдай ПДД, а от любой истерики не застрахуешься.



Если брать за основу февральский случай, то из него сложно извлечь какой–то особенный урок. «Фонтанка» связалась с молодым человеком, который размахивал битой на Обводном, и судя по тому, что он говорит, особого простора для маневра там не было. Мужчина посчитал, что автобус его подрезал, вышел с претензиями, водитель заблокировал дверь, после чего дипломатия была продолжена иными средствами. На какой стадии и как именно работник ПАТ должен был усадить собеседника за стол переговоров, не срывая расписание, неясно.



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«Фонтанка» поинтересовалась у самого «Пассажиравтотранса», какие есть должностные инструкции на этот счет в предприятии. Насколько можно судить, они не особенно разделяют конфликты с пассажиром и с соседом по транспортному потоку: «Водитель должен быть вежливым и внимательным к пассажирам и участникам дорожного движения». «В случае причинения пассажиром технических повреждений автобусу и других случаях грубого нарушения Правил пользования наземным пассажирским транспортом при возможности — привлечь свидетелей, а если потребуется — обратиться за содействием к сотрудникам полиции, а также сообщить о случившемся диспетчеру автобусного парка и линейному диспетчеру», — говорится в инструкции, и это, вероятно, можно распространить и на прилетающую в окно биту.



Главное, на что обращают внимание собеседники «Фонтанки»: покидать автобус водителю нельзя. При этом драки с участием водителей общественного транспорта происходили в Петербурге неоднократно. Буквально в августе адаптацию Mortal Combat наблюдали пассажиры 487-го автобуса, а до этого — 61-го. Причины разные — от алкогольного опьянения пассажиров до их пристрастия к аварийным молоткам или некорректного, с их точки зрения, поведения водителя.

