В Петербурге водитель пассажирского автобуса залил автомобилисту глаза перцовым газом

Внеплановый тест на стрессоустойчивость не прошёл водитель пассажирского автобуса в Красносельском районе Петербурга. На его маршруте случился разбор ПДД с автомобилистом, обойтись словами не удалось.

О дорожном споре рассказал очевидец, который 28 июля помогал разбираться с последствиями газовой атаки на перекрёстке проспекта Ветеранов и улицы Здоровцева. По его словам, «Фольксваген Поло» неподобающим образом остановился перед автобусом на перекрёстке. Несмотря на то, что на часах ещё не было одиннадцати утра, нервы водителя пассажирского транспорта, похоже, были на пределе: он брызнул в автомобилиста из перцового баллончика.



На фото мужчина зажимает глаза рядом с «Фольксвагеном». «Я проезжал мимо и воочию всё видел, успел заснять водителя и автобус, удалось хоть водой помочь. А что если завтра этот водитель нападёт на кого-то ещё?» — переживает горожанин.

Голубой автобус ездит по маршруту №343, его обслуживает «Питеравто». В компании знают о случившемся и разбираются в обстоятельствах.

«По предварительным данным, автобус подрезал легковой автомобиль. Возник конфликт, и водитель автобуса, чтобы избежать драки, воспользовался баллончиком», — сообщил «Фонтанке» представитель перевозчика. Какие именно действия автомобилиста заставили водителя автобуса опасаться драки, выясняют. Сотрудника ждёт служебная проверка.

