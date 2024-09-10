На Шаврова автобус решил объехать пробку по тротуару. Пешеходы заставили его пятиться

Автобус «Третьего парка» маршрута № 182 возмутил жителей Приморского района Петербурга. Накануне вечером водитель лазурного НЕФАЗа решил объехать пробку на улице Шаврова по тротуару. Пешеходы ответили праведным гневом и заставили его сдавать назад. Об этом «Фонтанке» рассказал читатель Евгений, отметив, что общественный транспорт ехал прямо на людей.

В «Третьем парке» 10 сентября прокомментировали инцидент. По словам представителя компании, из-за ДТП весь транспорт объезжал пробку по тротуарам в обоих направлениях. Но это, конечно, водителя автобуса не оправдывает.

«В нарушение инструкций водитель выехал на тротуар для объезда ДТП. Перед этим водитель высадил пассажиров, однако в салоне, что видно по камерам, находилось двое пассажиров. Никаких пешеходов водитель автобуса не давил, как утверждает очевидец. В тот вечер на горячую линию гражданин оставил заявление, оно уже в работе», — заявили в «Третьем парке».