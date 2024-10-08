В Смольном рассказали, сколько детей и беременных женщин получат единое пособие в 2025 году

На единое пособие для детей и беременных женщин в Петербурге потратят 25,8 млрд рублей. Об этом 8 октября в ходе заседания правительства сообщила глава комитета финансов Светлана Енилина. По ее словам, эта мера поможет поддержать свыше 125 тысяч получателей

На три года объем финансирования запланирован в размере 188 млрд рублей, в том числе 60 млрд рублей из бюджета Петербурга. Единое пособие предоставляется с учетом оценки нуждаемости, имущественной обеспеченности и трудового потенциала семьи, добавила Светлана Енилина.