На «Госуслугах» открылся прием заявлений на пособия семьям с детьми и беременным

Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины в 2023 году будут получать единое пособие, которое объединит выплаты для нуждающихся семей. Заявления на него можно подать через специальную форму на Госуслугах.



Рассматривать их начнут с января 2023 года, но отправить заявления можно уже сейчас.

Единое пособие объединит выплаты беременной женщине при постановке на учет до 12 недель, на первого ребенка до 3 лет, на третьего и последующих детей до 3 лет по региональным правилам, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

Кто может получить пособие?