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    На «Госуслугах» открылся прием заявлений на пособия семьям с детьми и беременным

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    Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины в 2023 году будут получать единое пособие, которое объединит выплаты для нуждающихся семей. Заявления на него можно подать через специальную форму на Госуслугах.

    Рассматривать их начнут с января 2023 года, но отправить заявления можно уже сейчас.

    Единое пособие объединит выплаты беременной женщине при постановке на учет до 12 недель, на первого ребенка до 3 лет, на третьего и последующих детей до 3 лет по региональным правилам, на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет.

    Кто может получить пособие?

    Беременные женщины и семьи детьми:

    — Среднедушевой доход не более прожиточного минимума на душу населения в регионе;

    — Имущество членов семьи — не больше установленного перечня;

    — У взрослых членов семьи имеется подтвержденный доход или объективные причины его отсутствия (уход за ребенком до 3 лет, за нетрудоспособным, болезнь и прочее).

    Подробнее о едином пособии тут.

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