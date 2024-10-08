Схваченного в Пулково мигранта, подозреваемого в убийстве земляка, отправили под арест

По версии следствия, не позднее 14:53 6 октября в лесном массиве у дома 26, корпус 3, по Октябрьской набережной мужчина заколол своего земляка, сообщает 8 октября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Он нанес потерпевшему не меньше 14 ударов ножом в грудь и живот. От полученных ран тот умер на месте.

Окровавленное тело 31-летнего уроженца Узбекистана в тот же день нашла местная жительница. 28-летнего подозреваемого задержали 7 октября в Пулково. Через переводчика он рассказал, что хотел добиться удаления интимных фото своей жены и якобы намеревался только припугнуть оппонента ножом.

В понедельник же фигуранту предъявили обвинение в убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ. Мужчина вину признал. Сегодня Невский районный суд Петербурга постановил заключить его под стражу на два месяца — до 6 декабря.