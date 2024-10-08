YouTube мешает переносу контента на российские платформы

Видеохостинг YouTube тормозит процесс перемещения видеоконтента на отечественные площадки. Сделать это получается только при помощи VPN, поскольку YouTube блокирует копирование контента с отечественных и нескольких иностранных IP-адресов. Однако видеосервис делает это не специально, пишет 8 октября «Коммерсантъ».

Функция автоматического переноса на отечественном RuTube появилась в августе 2024 года, а у «VK Видео» она работает с 2023-го. Сам процесс может занимать несколько часов, но иногда и от двух до пяти дней. Однако YouTube блокирует перенос, накладывая бан в течение 12 часов. В Google на соответствующий вопрос «Ъ» не ответили.

С 1 августа в России начали фиксировать сбои в работе YouTube, когда скорость загрузки видео резко снизилась. Через неделю хостинг вообще перестал открываться у части пользователей. Депутат Госдумы Александр Хинштейн в конце июля заявил, что скорость видеосервиса в России значительно снизится, назвав это «вынужденным шагом против администрации иностранного ресурса».

Хотя блогеры и переносят контент на отечественные площадки, они продолжают работать с аудиторией и на YouTube, пишет «Ъ».

Опрошенные изданием эксперты полагают, что YouTube мешает копированию контента не специально, а автоматически, находя подозрительные аккаунты и блокируя их.

Кроме проблем с YouTube, в России все эти недели фиксировались проблемы в работе других сервисов Google. Сообщалось, что компания ограничила создание новых аккаунтов для россиян, однако эту проблему устранили. В корпорации заверяют, что бесплатные сервисы Google продолжат работать и дальше, однако Минцифры РФ рекомендовало пользователям скопировать контент или перенести его на отечественные ресурсы.