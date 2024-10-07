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Происшествия Работают как бары. Полиция Петербурга проверила алкомаркеты, которые свободно продают спиртное по ночам

Работают как бары. Полиция Петербурга проверила алкомаркеты, которые свободно продают спиртное по ночам

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7 комментариев

В минувшие выходные сотрудники экономической полиции провели масштабную проверку магазинов крупного сетевого алкомаркета в Петербурге и Ленинградской области. Полицейские сосредоточились на тех точках, которые, используя лазейки в законодательстве, позиционируют себя как бары, что позволяет им продавать алкоголь в ночное время, сообщает 7 октября пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Причиной особого внимания к таким заведениям стали частые случаи пьяных драк и шумных посиделок, которые вызывают недовольство граждан. В ходе рейда было проверено 104 магазина — 72 в Санкт-Петербурге и 32 в Ленобласти.

Логика проверки заключалась в том, что если магазин работает как бар, то у посетителей должна быть возможность не только приобрести выпивку, но и употребить ее на месте. Однако в ходе проверки выяснилось, что ни один из проверенных магазинов не имел условий для комфортного времяпровождения клиентов. Барные стойки зачастую были завалены пивными кегами и товаром.

«Мы в ночное время работаем как бар. Мы продаем алкоголь в открытом виде», — рассказал полиции один из сотрудников заведения. На вопросы полицейского, есть ли в этом баре-магазине посуда, повар или работающий туалет, сотрудник ответил отрицательно.

Такое поведение полицейские расценили как попытку скрыть незаконную продажу алкоголя в ночное время. В результате по всем проверенным магазинам были возбуждены административные дела по статьям 14.16 и 14.17 Кодекса об административных правонарушениях. Владельцам грозят штрафы в размере нескольких сотен тысяч рублей.

Кроме того, во время проверки было выявлено более 20 нелегальных мигрантов, которые занимались трудовой деятельностью без соответствующих документов. Их доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства.

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Комментарии
7
282203669
1 час
Росал- это «вор в законе» среди магазинов. На запрет плевать.Кто крышует интересно?
478522786
54 минуты
каждый чучмекский магазин 24 это продает в любое время кому угодно
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