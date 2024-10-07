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Происшествия Петербурженка нарядилась майором полиции, чтобы сходить к ребенку в школу

Петербурженка нарядилась майором полиции, чтобы сходить к ребенку в школу

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12 комментариев

Мировой судья судебного участка № 21 Петербурга привлекла к административной ответственности женщину по имени Ирина, которая незаконно нарядилась в форму сотрудницы правоохранительных органов. Подробности 7 октября сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Утром 6 июля Ирина была застигнута на рабочем месте в отделе по вопросам миграции в странном наряде. Дама, не являясь сотрудницей МВД, была одета в форменную голубую рубашку с погонами майора и темно-синий китель.

На суде Ирина признала вину и пояснила, что купила форму в Интернете, чтобы пойти в школу к ребенку и впечатлить там всех. После этого шоу женщина не переоделась и пришла в таком виде на работу.

Суд назначил наказание в виде штрафа в 1 000 рублей с конфискацией костюма.

Ранее «Фонтанка» рассказывала про Анжелику, которая пила пиво в Пулково в полицейской форме.

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