«Вам нравится мое платье?» Анжелика заплатит за ролевые игры в Пулково

Как отмечает 2 октября объединенная пресс-служба судов Петербурга, в одну из июльских ночей 30-летняя Анжелика пила пенное в кафе аэропорта. На девушке было синее платье с шевронами МВД России, также при красотке была пилотка с кокардой.

Жительница Тюмени пожаловалась силовикам на парня-абьюзера и предлагала то раздеться, то переодеться, то оторвать шевроны. Сотрудники полиции показали на нагрудный регистратор и предупредили, что все уже записано — увиливать бесполезно. Как выяснила «Фонтанка», с собой у Анжелики было не только платье полицейской, но и русский народный костюм. Почему она не сделала ставку на него, неизвестно.

Примечательно, что за год до этого Анжелика под именем Вера публиковала в соцсети интересные объявления. В частности, девушка писала следующее: «Познакомлюсь с военным мальчиком, буду ждать, верить в него и морально поддерживать, любить до смерти. Если ты есть, напиши мне». В сообщении девушка указала свой номер телефона и добавила «жди меня».