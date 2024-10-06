Лерчек дала признательные показания по делу о незаконном выводе миллионов из РФ. А потом отказалась от них

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) во время первого допроса дала признательные показания по делу о совершении валютных операций по переводу денег из России на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом 6 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Издание уточняет, что Лерчек призналась еще до удовлетворения судом ходатайства о заключении ее под домашний арест, а затем отказалась от своих показаний.

Троицкий районный суд Москвы 4 октября отправил Лерчек под домашний арест до 26 ноября 2024 года. Ее вместе с бывшим супругом Артемом обвиняют в совершении валютных переводов на сумму более 250 миллионов рублей на счета нерезидентов с использованием подложных документов (п. «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ).

Ранее против Чекалиных были возбуждены два уголовных дела. Первое касалось уклонения от уплаты налогов, а второе — отмывания средств в особо крупном размере. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что семья блогеров выплатила государству долг по налогам в сотни миллионов, однако Лерчек и ее муж всё еще остаются обвиняемыми по второму делу — отмыванию средств в особо крупном размере. Следствие считает, что супруги в апреле 2021 года легализовали более 130 миллионов рублей, купив на них доллары. Этим они «замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения».