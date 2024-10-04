«Настоящий мозг, стоящий за всем этим»: Дуров показал фото того, кто дал ему инструкции по запуску Telegram

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров 4 октября выложил в своем канале фотографию 2013 года со своей старшей дочерью и заявил, что на снимке запечатлен момент, когда ребенок дает ему инструкции по запуску Telegram.

«Вот моя старшая дочь инструктирует меня, как запустить Telegram летом 2013 года. Она — настоящий мозг, стоящий за всем этим, ребята (Here’s my eldest daughter instructing me on how to launch Telegram in the summer of 2013. She’s the real brain behind this whole thing, folks)», написал Дуров.

Источник: Канал Павла Дурова в Telegram







Публикация снимка последовала за словами предполагаемой матери детей Дурова Ирины Болгар, которая назвала Telegram «совместно нажитым имуществом».

В конце августа стало известно, что Болгар подала иск в швейцарский суд против основателя Telegram, обвинив его в физическом насилии по отношению к сыну. Якобы в период с 2021-го по 2022 год Дуров причинял физический вред своему младшему сыну, родившемуся в 2017 году. Всего, утверждает Болгар, было якобы зафиксировано пять случаев насилия, которые привели к травмам — в том числе к сотрясению мозга и нарушению сна. Кроме того, в июне 2024 года Болгар подала гражданский иск об алиментах против предпринимателя, который до сих пор продолжают рассматривать.

Представитель основателя Telegram заявил, что Павел Дуров и Ирина Болгар никогда якобы не состояли в любовных отношениях и не были парой. По словам представителя, деньги, которые Дуров выделял детям, Болгар тратила на себя. Каждому ребенку бизнесмен отправлял по 10 тысяч долларов в месяц: «У господина Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них поровну по ставке 10 000 долларов в месяц на ребенка».

Болгар на этом не остановилась и опровергла слова представителя Дурова о том, что они не были парой.