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Общество «Жених-рогоносец» заглянул в фотоловушку в Ленобласти и пококетничал

«Жених-рогоносец» заглянул в фотоловушку в Ленобласти и пококетничал

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1 комментарий

Любопытный лось заглянул в фотоловушку, установленную во Всеволожском районе Ленинградской области. Сохатый внимательно обследовал территорию в поисках самки, когда уткнулся в объектив, рассказывает 4 октября биолог Павел Глазков.

«Жених-рогоносец заглянул в объектив видеокамеры», — написал биолог в своём канале «Каждой твари по паре».

Специалист напомнил, что сейчас у лосей брачный период — гон. Из-за этого сохатые особенно любопытны, один из них так и набрел на фотоловушку. Биолог предположил, что самцу три с половиной года — об этом свидетельствует количество отростков на его рогах. Однако уже через месяц, после окончания брачного периода, он их сбросит. А пока рога в любой момент могут пригодиться для участия в «брачном турнире».

«Покрасовался на камеру — и хватит: время терять нельзя. Гон продолжается», — заключил Павел Глазков.

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Гон продлится у лосей до середины октября. В этот период животные особенно часто выходят в город или на проезжую часть. В связи с этом автомобилисты попросили дорожников обезопасить трассы под Гатчиной, где участилось число ДТП с животными.

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Комментарии
1
Koma2024
54 минуты
Боже, какой красавец! Люди, пожалуйста, ездите аккуратно,- и вас жалко, и лосей. А торопиться всё равно некуда, поверьте.
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