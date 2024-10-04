Глава ФСБ Бортников назвал подрыв пейджеров в Ливане угрозой безопасности стран СНГ

Подрывы пейджеров в Ливане показали, что существует «прямая угроза безопасности стран СНГ». Спецслужбы таким же образом могут «совершать покушения» на представителей государственной власти. Об этом 4 октября заявил глава ФСБ России Александр Бортников во время 55-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб в Астане. Его слова передает РИА Новости.

По мнению Бортникова, «результаты работ спецслужб противника по <…> конспиративному внедрению „закладок“» могут использоваться для организации покушения на власти. Он уточнил, что также речь идет о сборе данных об уязвимости информационных ресурсов.

В сентябре во время детонации пейджеров в Ливане пострадало свыше четырех тысяч человек. Больше десяти местных жителей погибло. Зарубежные СМИ уточняли, что пейджеры взорвались в тот момент, когда на них пришло зашифрованное сообщение. Власти Израиля заявили, что не имеют отношения к произошедшим взрывам.