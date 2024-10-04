Остановку у мечети в Приморском районе едва не заволокло плотным паром

Плотное парение заметили утром 4 октября близ Коломяжской мечети в Приморском районе Петербурга. Причиной этого стала замена ненадежного участка трубопровода специалистами ГУП ТЭК, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании.

Опасный участок на перекрестке улиц Репищевой и Парашютной выявили во время планового обхода, оперативно огородили и поставили на контроль. Установленную часть трубопровода в тепловой камере заменят до перехода на режим регулярного отопления.

Источник: читательница Фонтанки Ирина

«По состоянию на 10:00, ведется откачка теплоносителя из тепловой камеры, после чего будут произведены обследование трубопровода диаметром 800 мм и последующая замена ненадежного участка», — говорится в сообщении.

В Петербурге утром 30 сентября началось периодическое протапливание. В первоочередном порядке теплоснабжающим предприятиям было предписано подать тепло детским садам и школам, учреждениям здравоохранения и соцзащиты. Когда именно начнется полноценный отопительный сезон — пока неизвестно, зависит от погодных условий, отметил вице-губернатор Петербурга Сергей Кропачев.