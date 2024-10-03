«Удачной охоты, кот». Под Петербургом умер 20-летний леопард

Заслуженный пенсионер, работавший в цирке и снимавшийся в кино умер в хосписе для диких кошек в Ленобласти. В «Доме тигра» прощаются с двадцатилетним леопардом Гердом.
Как сообщают в соцсетях хосписа 3 октября, Герда не стало накануне. 47news пишет, что леопарду стало плохо около недели назад. Он практически перестал вставать и, хотя продолжал есть и пить, слабел. 1 октября в «Доме тигра» рассказывали, что обследование Герда не выявило ничего критичного, а «от старости лекарства нет».
На следующий день самочувствие Герда резко ухудшилось. Его увезли в клинику, где выявили почечную недостаточность.
«Он неумело лазил по деревьям и падал с них, как будто он не леопард, а панда. Грелся в тепле, вкусно ел, общался с другими котами, он просто жил и радовал нас всех <…> Мы не одни — это факт. Удачной охоты, кот…», - прощаются в хосписе.
Фотография Герда с отпечатком лапы пополнит «Аллею памяти» в конференц-зале, а у ворот приюта-хосписа посадят именную елочку.
«Дом тигра» перебрался под Выборг из Новосибирска весной 2021 года. «Фонтанка» рассказывала, как в нём спасают брошенных хищников.
Как указано в руководстве Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов (EAZA)
по содержанию леопардов, опубликованном в 2009 году, в естественных условиях продолжительность жизни леопарда может составлять 8–10 лет. В неволе они способны прожить более 20 лет. Возраст самого старого аравийского леопарда, содержавшегося в неволе, составлял 25 лет.
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