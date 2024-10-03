«Удачной охоты, кот». Под Петербургом умер 20-летний леопард

Заслуженный пенсионер, работавший в цирке и снимавшийся в кино умер в хосписе для диких кошек в Ленобласти. В «Доме тигра» прощаются с двадцатилетним леопардом Гердом.

Как сообщают в соцсетях хосписа 3 октября, Герда не стало накануне. 47news пишет , что леопарду стало плохо около недели назад. Он практически перестал вставать и, хотя продолжал есть и пить, слабел. 1 октября в «Доме тигра» рассказывали, что обследование Герда не выявило ничего критичного, а «от старости лекарства нет».

«Он неумело лазил по деревьям и падал с них, как будто он не леопард, а панда. Грелся в тепле, вкусно ел, общался с другими котами, он просто жил и радовал нас всех <…> Мы не одни — это факт. Удачной охоты, кот…», - прощаются в хосписе.