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Финляндия Правительство Финляндии предложило ужесточить правила выдворения из страны. Запрет на въезд могут расширить до 15 лет

Правительство Финляндии предложило ужесточить правила выдворения из страны. Запрет на въезд могут расширить до 15 лет

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6 комментариев

Правительство Финляндии предлагает ужесточить законодательство, связанное с выдворением из страны. Соответствующий пресс-релиз ведомство выпустило 3 октября.

Среди нововведений — 15-летний запрет на въезд для граждан третьих стран (сейчас действует пятилетний или бессрочный), изменение срока содержания под стражей и возможность аннулировать вид на жительство и запретить въезд иностранцу, проживающему за пределами Финляндии, по соображениям безопасности.

Максимальный срок содержания под стражей будет продлен с 12 до 18 месяцев в ситуациях, связанных с выдворением из страны. Закон добавит возможность продлить срок содержания под стражей с 6 до 12 месяцев даже до принятия решения о депортации, если человек будет представлять угрозу общественному порядку и безопасности или национальной безопасности. Кроме того, закон добавит возможность задерживать человека в целях охраны общественного порядка.

Положение о запрете на въезд будет реформировано — наложение запрета на въезд будет усилено в ситуации, когда лицу не предоставлен период добровольного возвращения или оно не покинуло страну добровольно в течение установленного срока. В будущем гражданину третьей страны может грозить временный запрет на въезд на срок до 15 лет. Вид на жительство иностранца за пределами Финляндии может быть аннулирован, и ему может быть запрещен въезд из-за угрозы общественному порядку и общественной безопасности или национальной безопасности, без консультации с этим лицом в Финляндии.

Цель нововведений, согласно пресс-релизу ведомства, — повысить эффективность процесса депортации, а также обеспечить общественный порядок и безопасность.

Ожидается, что закон вступит в силу «как можно скорее».

Президент Финляндии Александер Стубб 16 июля подписал «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией», также известный как «Закон о выдворении». Закон позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства». Закон будет действовать год.

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Комментарии
6
Сила в Правде!!
53 минуты
гуд.
FedorGr
52 минуты
Дожили до...
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