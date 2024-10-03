Правительство Финляндии предложило ужесточить правила выдворения из страны. Запрет на въезд могут расширить до 15 лет

Правительство Финляндии предлагает ужесточить законодательство, связанное с выдворением из страны. Соответствующий пресс-релиз ведомство выпустило 3 октября.

Среди нововведений — 15-летний запрет на въезд для граждан третьих стран (сейчас действует пятилетний или бессрочный), изменение срока содержания под стражей и возможность аннулировать вид на жительство и запретить въезд иностранцу, проживающему за пределами Финляндии, по соображениям безопасности.

Максимальный срок содержания под стражей будет продлен с 12 до 18 месяцев в ситуациях, связанных с выдворением из страны. Закон добавит возможность продлить срок содержания под стражей с 6 до 12 месяцев даже до принятия решения о депортации, если человек будет представлять угрозу общественному порядку и безопасности или национальной безопасности. Кроме того, закон добавит возможность задерживать человека в целях охраны общественного порядка.

Положение о запрете на въезд будет реформировано — наложение запрета на въезд будет усилено в ситуации, когда лицу не предоставлен период добровольного возвращения или оно не покинуло страну добровольно в течение установленного срока. В будущем гражданину третьей страны может грозить временный запрет на въезд на срок до 15 лет. Вид на жительство иностранца за пределами Финляндии может быть аннулирован, и ему может быть запрещен въезд из-за угрозы общественному порядку и общественной безопасности или национальной безопасности, без консультации с этим лицом в Финляндии.

Цель нововведений, согласно пресс-релизу ведомства, — повысить эффективность процесса депортации, а также обеспечить общественный порядок и безопасность.

Ожидается, что закон вступит в силу «как можно скорее».

Президент Финляндии Александер Стубб 16 июля подписал «Закон о временных мерах по борьбе с направляемой миграцией», также известный как «Закон о выдворении». Закон позволит финским пограничным властям разворачивать людей на границе и не пускать просителей убежища, если они будут расценены как «серьезная угроза национальной безопасности государства». Закон будет действовать год.