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Политика В НАТО 12 октября обсудят вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России

В НАТО 12 октября обсудят вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России

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13 комментариев

Новый генсек НАТО Марк Рютте сообщил 3 октября, что в следующую субботу страны контактной группы по Украине обсудят вопрос о снятии ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов вглубь РФ. Заседание пройдет 12 октября, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного альянса.

На встрече также будет присутствовать президент США Джо Байден, добавил Рютте, который сейчас находится с необъявленным ранее визитом в Киеве. Новый генсек НАТО также успел сделать еще несколько заявлений. Своим приоритетом в работе на этом посту он назвал увеличение помощи Украине и пополнение запасов оружия в странах НАТО.

США пока не меняли позицию по снятию ограничений на удары вглубь России — официального разрешения у Украины на это нет. Однако европейские политики более радикальны. Например, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призвал разрешить удары по аэропортам и пусковым площадкам России.

Президент РФ Владимир Путин еще 12 сентября заявил, что снятие ограничений на удары вглубь страны западным оружием изменит суть конфликта и будет означать прямое участие в нем стран Европы и США. Россия в таком случае ответит с учетом угроз против нее. 25 сентября президент РФ провел совещание Совбеза по внесению изменений в ядерную доктрину РФ. О результатах читайте здесь.

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Комментарии
13
alexadmin
1 час
Ну 7 числа гульнём напоследок, а там хоть потоп.
Антишерсть
12 минут
Не надо ждать пока разрешат, надо заканчивать с окраиной. Несколько килотонн и аллес.
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