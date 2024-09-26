Белый дом: США не сменят подхода к использованию Киевом дальнобойного оружия

Позиция США относительно подхода к запрету использования дальнобойного оружия Киевом не изменится. Об этом 26 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.



По ее словам, ждать новых объявлений по этому поводу после встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского не стоит.

Ранее США заявили, что оставляют в силе запрет для ВСУ на удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Политика США, по мнению Байдена, заключается в том, чтобы оружие, предоставляемое страной, не использовалось против целей в России.