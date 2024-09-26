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    Белый дом: США не сменят подхода к использованию Киевом дальнобойного оружия

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    Позиция США относительно подхода к запрету использования дальнобойного оружия Киевом не изменится. Об этом 26 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер.

    По ее словам, ждать новых объявлений по этому поводу после встречи президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского не стоит.

    Ранее США заявили, что оставляют в силе запрет для ВСУ на удары американскими дальнобойными ракетами вглубь территории России. Политика США, по мнению Байдена, заключается в том, чтобы оружие, предоставляемое страной, не использовалось против целей в России.

    Две недели назад президент РФ Владимир Путин заявил, что снятие этих ограничений изменит суть конфликта и будет означать прямое вовлечение в него стран Запада. Представитель Госдепа Мэттью Миллер через несколько дней после этого сообщила, что США не готовы снять запрет.

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