Боррель призвал разрешить удары по аэропортам на территории России

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призывал разрешить Украине бить западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Об этом он написал в соцсетях, пишет 30 сентября ТАСС.



«Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам», — заявил Боррель. Он добавил, что не все в мире согласны с его позицией, однако Евросоюз пообещал поддерживать Киев «всем необходимым» и «столько, сколько потребуется».



Официального разрешения на удары вглубь России западным оружием США не дали. Президент РФ Владимир Путин 12 сентября подчеркивал, что, если ограничения все же будут сняты, это изменит суть конфликта и будет означать прямую вовлеченность в него Евросоюза и США. В таком случае Москва будет отвечать согласно угрозам.

