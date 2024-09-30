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Политика Боррель призвал разрешить удары по аэропортам на территории России

Боррель призвал разрешить удары по аэропортам на территории России

6 681
25 комментариев

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель призывал разрешить Украине бить западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России. Об этом он написал в соцсетях, пишет 30 сентября ТАСС.

«Пусть Украина наносит удар по лучникам, а не только по стрелам», — заявил Боррель. Он добавил, что не все в мире согласны с его позицией, однако Евросоюз пообещал поддерживать Киев «всем необходимым» и «столько, сколько потребуется».

Официального разрешения на удары вглубь России западным оружием США не дали. Президент РФ Владимир Путин 12 сентября подчеркивал, что, если ограничения все же будут сняты, это изменит суть конфликта и будет означать прямую вовлеченность в него Евросоюза и США. В таком случае Москва будет отвечать согласно угрозам.

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Комментарии
25
Антти Лахтанен
57 минут
Переводчик напортачил. Конечно, имелись в виду военные аэродромы.
275640356
1 час
Это неправильный перевод, или Боррель действительно призывал наносить удары не по военным аэродромам, а по гражданским аэропортам?
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