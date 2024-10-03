Офисы, ресторан, торговля. ТГК-1 получила добро на реконструкцию электростанции на Обводном



Положительное заключение опубликовано на сайте КГИОП накануне, речь идет о комплексе ЦЭС «Общества электрического освещения 1886 года», где позже разместилась электростанция № 1 Центральной ТЭЦ. Проект предусматривает ремонт конструкций корпуса 6 (под литерой Е), это историческое здание 1912 года постройки, здесь обещают сохранить внешние и внутренние несущие стены, фасадные решения и высотные параметры. Кроме того, предусмотрено строительство корпусов № 4 и № 5 с максимальной высотой 16,5 и 20 метров соответственно. В четвертом появятся торговые помещения, ресторан и подземная стоянка, в пятом — офисные помещения. Предполагается и строительство корпуса с максимальной высотой 4,5 метра.



Еще несколько лет назад стало известно, что ТГК-1 как дочерняя структура «Газпрома» намерена переделать свои площадки на Обводном и на Новгородской улице (тоже недавно получено положительное заключение КГИОП). Офисные помещения предполагалось организовать в рамках переезда госкорпорации в Петербург.



В дорожной карте, которую город и «Газпром» подписали на ПМЭФ-2022, по данным «Фонтанки», значилось развитие трех исторических станций (третья — на набережной Фонтанки, дом 104). «Проекты предусматривают формирование современной городской среды на территориях электростанций, расположенных в районах сложившейся промышленной и жилой застройки исторической центральной части Санкт-Петербурга, за счет размещения объектов общественно-делового и культурно-досугового назначения, а также приспособления для современного использования главных корпусов электростанций», — говорилось в документе. Срок давали до 2027 года.



