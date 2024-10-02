Военного из Севастополя осудили за махинацию. Он выдал за боевое ранение травму, полученную при падении с кровати

Военнослужащий из Севастополя Василий К. получил крупную сумму денег в качестве компенсации за ранение, полученное во время авианалета противника. Однако спустя некоторое время армейское руководство провело служебное разбирательство и выявило факт махинации.

Как сообщает 2 октября «Коммерсантъ», «опытный военнослужащий» во время выполнения воинских задач в зоне специальной военной операции травмировал руку, упав с кровати на отдыхе в командном пункте группировки войск. Командиру он сообщил, что получил травму по неосторожности во время вражеского авианалета, спускаясь в бомбоубежище. Ветеран военной службы, отмеченный государственной и рядом ведомственных наград, якобы опасался насмешек со стороны сослуживцев — и потому исказил факты.

Далее он подал рапорт на получение единовременной выплаты до 3 миллионов рублей в соответствии с президентским указом «О дополнительных социальных гарантиях военнослужащим» и получил искомую сумму на счет.

Однако вскорости ложь «опытного военнослужащего» вскрылась, и против него возбудили дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159.2 УК РФ), приговорили к двум с половиной годам условно и обязали возместить ущерб. Защита Василия К. пыталась доказать, что получение выплаты законно, потому что травма получена «в зоне СВО», но Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.