На территории бывшего мясокомбината «Самсон» на Московском шоссе построят две школы

На территории мясокомбината им. Кирова («Самсон») построят две школы в рамках проекта редевелопмента.

Как рассказал совладелец Setl Group Илья Еременко, одна из школ разместится в выявленном объекте культурного наследия. Речь о зданиях на Московском шоссе, 13, литеры АЖ и АИ, которые приспособят под общеобразовательную школу на 1 650 мест. На территории школы создадут игровые и прогулочные зоны, площадки для мероприятий и стадиона.

