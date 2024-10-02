На территории бывшего мясокомбината «Самсон» на Московском шоссе построят две школы

На территории мясокомбината им. Кирова («Самсон») построят две школы в рамках проекта редевелопмента.
Как рассказал совладелец Setl Group Илья Еременко, одна из школ разместится в выявленном объекте культурного наследия. Речь о зданиях на Московском шоссе, 13, литеры АЖ и АИ, которые приспособят под общеобразовательную школу на 1 650 мест. На территории школы создадут игровые и прогулочные зоны, площадки для мероприятий и стадиона.
Другую школу, на 1 375 мест, построят рядом с территорией комбината
— Ее должен был построить предыдущий застройщик, но этого не произошло, — рассказал Илья Еременко. — Теперь мы выполним эти обязательства.
Девелопер уже имеет опыт реставрации и приспособления под новое использование объектов культурного наследия: летом этого года была завершена реставрация Канатного цеха с водонапорной башней завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове, сейчас идет реставрация особняка Веге на Октябрьской набережной.