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Общество Израиль объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата

Израиль объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата

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16 комментариев

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша объявили персоной нон грата в Израиле и запретили въезд в страну. Решение принял глава израильского МИДа Исраэль Кац, сообщает 2 октября пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Причиной Кац назвал то, что Гутерриш не осудил ракетную атаку Ирана. Накануне генсек ООН написал в социальной сети, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке «с эскалацией за эскалацией», и призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении не упоминались ни Израиль, ни Иран.

Исраэль Кац отметил, что на землю Израиля не достоин ступать тот, кто не может однозначно осудить «гнусное нападение Ирана на Израиль». Также он обвинил Гутерриша в том, что тот не осудил атаку ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года и поспособствовал принятию решений по объявлению движения террористической организацией.

Генсеку ООН достались и обвинения в оказании поддержки ХАМАС, «Хезболле», йеменским хуситам и Ирану.

«Генеральный секретарь запомнится как пятно в истории Организации Объединенных Наций», — добавил Кац.

Иран вечером 1 октября запустил в сторону Израиля более 500 ракет. Некоторые из них упали в северной части Тель-Авива. В КСИР атаку на Израиль ранее назвали «законным ответом» на посягательство на суверенитет Исламской Республики. Что произошло между странами — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии
18
jump
14 минут
и правильно! пускай канает!
Cashmare
58 минут
всё идёт к тому, что пятно в истории останется не от генсека оон, а от одной маленькой, но дико оборзевшей страны, населенной всякими кацами
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