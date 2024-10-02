Израиль объявил Генерального секретаря ООН персоной нон грата

Причиной Кац назвал то, что Гутерриш не осудил ракетную атаку Ирана. Накануне генсек ООН написал в социальной сети, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке «с эскалацией за эскалацией», и призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении не упоминались ни Израиль, ни Иран.

Исраэль Кац отметил, что на землю Израиля не достоин ступать тот, кто не может однозначно осудить «гнусное нападение Ирана на Израиль». Также он обвинил Гутерриша в том, что тот не осудил атаку ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года и поспособствовал принятию решений по объявлению движения террористической организацией.

Иран вечером 1 октября запустил в сторону Израиля более 500 ракет. Некоторые из них упали в северной части Тель-Авива. В КСИР атаку на Израиль ранее назвали «законным ответом» на посягательство на суверенитет Исламской Республики. Что произошло между странами — читайте в материале «Фонтанки».