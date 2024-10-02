«Хезболла» впервые сообщила о столкновении с израильской пехотой на юге Ливана

Движение «Хезболла» впервые с момента объявления Израилем наземной операции в Ливане заявило, что вступило в бой с израильской пехотой на юге страны, у населённого пункта Одайсе, передает РИА Новости.

По данным Lebanon News, израильские силы попытались пересечь границу в направлении города Удайса и попали в засаду «Хезболлы».

Как сообщает РИА Новости, «Хезболла» заявляет, что в ходе боестолкновения на юге страны нанесло потери израильским военным и вынудило их отступить.

При этом израильские ВВС атаковали объекты «Хезболлы» в Ливане. Серия точечных ударов была нанесена по южной окраине ливанской столицы Бейрута. Перед атакой ЦАХАЛ призвал жителей трех районов эвакуироваться.

Министр обороны Ирана заявил, что не применял высокотехнологичные ракеты при ударе по Израилю, но готов к этому в случае угрозы. Фрагменты сбитых ракет, выпущенных Ираном по Израилю, упали в Иордании, три человека получили незначительные травмы, передаёт ТАСС со ссылкой на правительство страны.

Напомним, вечером 1 октября Иран запустил сотни ракет в сторону Израиля. В КСИР назвали атаку ответом на гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы. Организация заявила, что Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты против Израиля.