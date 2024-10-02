Самолет с вице-премьером Чернышенко развернулся в небе над Ираном

В воздушном пространстве у границы Ирана развернулся самолет российской делегации во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Зампред российского кабинета министров направлялся в Катар для участия в третьем саммите Диалога по сотрудничеству в Азии, сообщает ТАСС.

По данным агентства, самолет развернулся у иранской границы над Каспийским морем в связи с закрытием воздушного пространства над страной. Самолет вылетел из Москвы примерно в 19:00 – приземлиться в Катаре он должен был в 00:30 по московскому времени. Ближе к полуночи правительственный борт сел в Минеральных Водах.

На борту также были министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации.

Из-за закрытия неба над Ираном «Аэрофлот» отменил рейс Москва — Дубай — Москва за 2 октября. Рейс Тель-Авив — Сочи также отменила авиакомпания Red WIngs. Ранее сегодня Росавиация призвала российских перевозчиков отказаться от полетов в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака до особого распоряжения.

Вечером 1 октября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о массированном запуске ракет со стороны Ирана. Подробнее о том, что известно об атаке Тегерана, читайте тут.