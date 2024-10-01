Суд в Петербурге обязал горизбирком пересмотреть вопрос о проведении референдума о запрете самокатов

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск активистов из группы «Центральный район за комфортную среду». Как 1 октября сообщил «Фонтанке» её представитель Ярослав Костров, истцы добивались отмены решения избиркома, который отказал в проведении референдума о запрете арендных самокатов в городе.
Еще весной активисты принесли в избирком документы с подписями 350 человек — для организации референдума достаточно 300. В избиркоме в мае им отказали, найдя ошибки в оформлении бумаг. Например, вопросы были к нумерации и данным об участниках, которые якобы были заполнены не полностью.
На заседании в городском суде истцов поддержала прокуратура. Представитель ведомства заявил, что исследовал материалы дела и не нашёл ошибок в документах инициативной группы. «В данной ситуации соблюден порядок. Основное требование соблюдено, даже если подверглись сомнению несколько подписей. Отказывать в регистрации группы оснований не было. Все сведения представлены».
Также прокурор отметил, что избирательная комиссия не имела права оценивать формулировку вопроса — это должна делать следующая инстанция, которой является Законодательное собрание.
Теперь избирком должен будет заново рассмотреть вопрос о референдуме, на котором предлагается рассмотреть вопрос о запрете аренды электросамокатов в Петербурге.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.