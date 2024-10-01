Суд в Петербурге обязал горизбирком пересмотреть вопрос о проведении референдума о запрете самокатов

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск активистов из группы «Центральный район за комфортную среду». Как 1 октября сообщил «Фонтанке» её представитель Ярослав Костров, истцы добивались отмены решения избиркома, который отказал в проведении референдума о запрете арендных самокатов в городе.

Еще весной активисты принесли в избирком документы с подписями 350 человек — для организации референдума достаточно 300. В избиркоме в мае им отказали, найдя ошибки в оформлении бумаг. Например, вопросы были к нумерации и данным об участниках, которые якобы были заполнены не полностью.