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Город Общество Суд в Петербурге обязал горизбирком пересмотреть вопрос о проведении референдума о запрете самокатов

Суд в Петербурге обязал горизбирком пересмотреть вопрос о проведении референдума о запрете самокатов

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2 комментария

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск активистов из группы «Центральный район за комфортную среду». Как 1 октября сообщил «Фонтанке» её представитель Ярослав Костров, истцы добивались отмены решения избиркома, который отказал в проведении референдума о запрете арендных самокатов в городе.

Еще весной активисты принесли в избирком документы с подписями 350 человек — для организации референдума достаточно 300. В избиркоме в мае им отказали, найдя ошибки в оформлении бумаг. Например, вопросы были к нумерации и данным об участниках, которые якобы были заполнены не полностью.

На заседании в городском суде истцов поддержала прокуратура. Представитель ведомства заявил, что исследовал материалы дела и не нашёл ошибок в документах инициативной группы. «В данной ситуации соблюден порядок. Основное требование соблюдено, даже если подверглись сомнению несколько подписей. Отказывать в регистрации группы оснований не было. Все сведения представлены».

Также прокурор отметил, что избирательная комиссия не имела права оценивать формулировку вопроса — это должна делать следующая инстанция, которой является Законодательное собрание.

Теперь избирком должен будет заново рассмотреть вопрос о референдуме, на котором предлагается рассмотреть вопрос о запрете аренды электросамокатов в Петербурге.

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Комментарии
2
vic_5e4cd1938d1a8
15 минут
Долой мобильные электро сим из зон, где присутствуют пешеходы.
ixform
31 минута
референдум не отменяет надобности установки видеорегистратора на самокаты и сопряжение с зонированием в вопросе разрешенных скоростей на цифровой карте города да и сам самокат должен как и квадрокоптер регистрироваться и отображаться на гос услугах
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