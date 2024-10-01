«Невероятно уютная квартира». «Двушку» на Восстания, где рухнул балкон, сдавали тихим жильцам

Квартира в пятиэтажке на улице Восстания, 37–39, где утром 1 октября частично обрушился балкон, активно сдается и находится в ипотеке. Хозяева приобрели новое жилье буквально пару лет назад, как выяснилось — в подкрепление предпринимательских целей. Найти «невероятно уютную квартиру» с прекрасным видом с балкона оказалось не сложно, объявления об аренде размещены сразу на нескольких сайтах. «Фонтанка» изучила несколько из них, выход на балкон там все еще обещают.



Информация об обрушении в доме, построенном в XIX веке, поступила в экстренные службы в третьем часу ночи. О ЧП заявил житель четвёртого этажа, он рассказал, что обломки балкона квартиры над ним упали в том числе на его балкон, и поделился опасениями о дальнейшем обрушении. К утру квартира на последнем этаже лишилась балкона вовсе — бетонную плиту демонтировали. Как уточнили в администрации Центрального района, к настоящему моменту угрозы для жизни и здоровья граждан нет.

Как стало известно «Фонтанке», двухкомнатная квартира на пятом этаже приобретена в 2022 году в ипотеку на 25 лет. Внутри свежий и светлый ремонт, вероятно, выполненный после покупки, два спальных места, вся необходимая техника.



«Невероятно уютная квартира в сердце Питера, на улице Восстания. Старый фонд, пятый этаж, новый лифт», — говорится в описании всех объявлений.

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Согласно данным базы объявлений об аренде и продаже недвижимости «Циан», в «двушке» площадью 45 квадратных метров могут разместиться до 4 человек. Две ночи обойдутся гостям в 28 600 рублей. Сразу на нескольких фото будущим покупателям демонстрируется преимущество выбранного жилья: балкон с видом на «улицу Восстания, Басков переулок, Спас на Крови». На полу выложена плитка, территория задекорирована домашними растениями.



При этом квартира подойдет не всем. По правилам размещения, жилье не сдается для проведения вечеринок по причине чутких соседей: «Соседи — художники. Не любят шум». Можно с детьми и даже с домашними животными.



Объявление об аренде выложено и на сервисе «Авито». Ближайшая доступная для заселения дата — 7 октября, сутки обойдутся от 6,9 тыс. рублей. Судя по аккаунту, хозяин предлагает аренду еще двух квартир в других районах Петербурга — студия в доме 19/1 на Дальневосточном проспекте и «однушка» в доме 21/3 на Кременчугской улице.