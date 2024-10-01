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Город Его больше нет. Посмотрите, как сотрудники МЧС демонтировали обрушившийся балкон на Восстания

Его больше нет. Посмотрите, как сотрудники МЧС демонтировали обрушившийся балкон на Восстания

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5 комментариев

Сотрудники спецчасти МЧС России демонтировали частично обрушившийся балкон пятиэтажки на углу улицы Восстания и Баскова переулка в центре Петербурга. Кадрами, как с исторического жилого дома убирали опасные элементы конструкции, поделились в telegram-канале ведомства 1 октября.

На видеозаписи можно заметить яркие вспышки света от демонтажа металлических элементов балкона, кажущиеся особенно выразительными в ночной темноте. Также на кадрах видно, что у дома стоит несколько единиц техники, опускающих с высоты части конструкции, которые ранее разобрали сотрудники МЧС. 

Напомним, что балкон частично рухнул ночью 1 октября. «Фонтанка» рассказывала, что в третьем часу ночи в экстренную службу позвонил мужчина, заявив, что обломки балкона квартиры над ним упали в том числе на его балкон, и поделился опасениями о дальнейшем обрушении. Уже утром балкон был демонтирован. 

В администрации Центрального района Петербурга рассказали, что причиной обрушения могла быть бетонная плита, которая накренилась и частично обрушилась на ниже расположенный балкон. Обошлось без пострадавших. Кроме спасателей на место выезжали временно исполняющий обязанности главы районной администрации и представители управляющей компании.

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Комментарии
5
Козулупица!
1 час
На капремонт уже сколько времени сдаем? При Беглове город будет окончательно разрушен?
Ганс-Дитрих Геншер
1 час
он утонул? в смысле упал? :)
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