Генсек НАТО Рютте: альянс не видит для себя «немедленной» ядерной угрозы со стороны России

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с рядом заявлений во время пресс-конференции, организованной сразу после его назначения на эту должность.

Рютте перечислил три основные цели для Североатлантического альянса. Он считает, что НАТО должно обеспечить «наличие сил и средств от любых возможных угроз», реагировать на растущие глобальные вызовы в области Североатлантической безопасности и оказывать всевозможную помощь Украине. «Нам необходимо значительно увеличить расходы на оборону», — уточнил генсек.

Говоря о помощи Киеву, Рютте подчеркнул, что США уже потратили на помощь ему десятки миллиардов долларов. Без этой поддержки Украина, скорее всего, сейчас «не существовала бы как страна». Помимо этого Рютте сказал, что не будет вдаваться в подробности относительно пути членства Украины в НАТО. Он уточнил, что этот вопрос зависит от многих обстоятельств и развития событий.