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Власть Генсек НАТО Рютте: альянс не видит для себя «немедленной» ядерной угрозы со стороны России

Генсек НАТО Рютте: альянс не видит для себя «немедленной» ядерной угрозы со стороны России

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5 комментариев

Новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выступил с рядом заявлений во время пресс-конференции, организованной сразу после его назначения на эту должность.

Рютте перечислил три основные цели для Североатлантического альянса. Он считает, что НАТО должно обеспечить «наличие сил и средств от любых возможных угроз», реагировать на растущие глобальные вызовы в области Североатлантической безопасности и оказывать всевозможную помощь Украине. «Нам необходимо значительно увеличить расходы на оборону», — уточнил генсек.

Говоря о помощи Киеву, Рютте подчеркнул, что США уже потратили на помощь ему десятки миллиардов долларов. Без этой поддержки Украина, скорее всего, сейчас «не существовала бы как страна». Помимо этого Рютте сказал, что не будет вдаваться в подробности относительно пути членства Украины в НАТО. Он уточнил, что этот вопрос зависит от многих обстоятельств и развития событий.

Комментируя изменения в ядерной доктрине, недавно анонсированные президентом России Владимиром Путиным, Рютте сказал, что НАТО на данный момент не видит никаких «немедленных угроз» для себя.

Марк Рютте, говоря об ударах оружием НАТО по целям вглубь территории РФ, сказал, что поддерживает это, однако такие решения «будет принимать каждая страна альянса сама».

Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса 1 октября. В Кремле заявили, что не ждут существенных изменений относительно политики НАТО после смены генсека.

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Комментарии
6
280896530
1 час
Знают уже все, что кроме болтовни у РФ ничего нет. Стыдоба от таких рукамиводителей.
jfg3322
1 час
ему уже никто не верит...
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