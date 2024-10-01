Песков о новом генсеке НАТО Рютте: были надежды на выстраивание добрых отношений

В Кремле считают, что приход бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность генерального секретаря НАТО существенно не изменит политику альянса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 октября прокомментировал назначение Рютте.

«Наши ожидания, что Североатлантический альянс продолжит работать в том же русле, что и работал. <…> Мы не думаем, что в политике альянса что-то произойдет новое, существенное», — сказал Песков РИА Новости.

Пресс-секретарь уточнил, что Марк Рютте хорошо известен Кремлю. «Не один час они вместе провели с президентом Путиным за столом переговоров», — уточнил Песков. Он также сказал, что ранее у России была надежда на выстраивание добрых и прагматичных отношений с Нидерландами. Однако позже, по словам Пескова, Нидерланды полностью исключили контакты с РФ.