Глава Минобороны РФ Белоусов подписал приказ об осеннем призыве в армию

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об осеннем призыве в армию и об увольнении граждан, проходящих военную службу. Информация об этом появилась в телеграм-канале военного ведомства 1 октября.

Командующим войсками военных округов и военным комиссарам приказано обеспечить организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2024 года вместе с исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления граждан России в возрасте от 18 до 30 лет и не пребывающих в запасе.

Ранее указ о проведении осеннего призыва подписал Владимир Путин. Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года. На военную службу будет призвано 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Повестки на военную службу будут рассылать в бумажном виде. Их будут вручать как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами. А с 15 октября по вторникам и четвергам заработает прямая телефонная линия ГОМУ Генштаба, где специалисты смогут дать разъяснения по вопросам призыва. Кроме того, призывники смогут обжаловать решения, принятые призывными комиссиями, в досудебном порядке.

