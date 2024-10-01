Глава Минобороны РФ Белоусов подписал приказ об осеннем призыве в армию

Министр обороны России Андрей Белоусов подписал приказ об осеннем призыве в армию и об увольнении граждан, проходящих военную службу. Информация об этом появилась в телеграм-канале военного ведомства 1 октября.
Командующим войсками военных округов и военным комиссарам приказано обеспечить организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2024 года вместе с исполнительными органами субъектов РФ и органами местного самоуправления граждан России в возрасте от 18 до 30 лет и не пребывающих в запасе.
Солдаты, матросы, сержанты и старшины, срок военной службы по призыву которых истек, должны быть уволены из ВС РФ.
Приказ должен быть объявлен во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях.
Ранее указ о проведении осеннего призыва подписал Владимир Путин. Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря 2024 года. На военную службу будет призвано 133 тысячи человек в возрасте от 18 до 30 лет.
Повестки на военную службу будут рассылать в бумажном виде. Их будут вручать как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами. А с 15 октября по вторникам и четвергам заработает прямая телефонная линия ГОМУ Генштаба, где специалисты смогут дать разъяснения по вопросам призыва. Кроме того, призывники смогут обжаловать решения, принятые призывными комиссиями, в досудебном порядке.
Ответы на главные вопросы об осеннем призыве читайте здесь.
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