Le Parisien: Борьбой против Израиля в Иране занимался агент «Моссада»

По словам бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, в стране в прошлые годы было создано подразделение для противодействия Израилю. Позднее выяснилось, что им руководил агент «Моссада» («Ведомство разведки и специальных задач» Израиля). Об этом 30 сентября сообщило издание Le Parisien.

Ранее эта же газета писала, что о прибытии убитого позднее лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы в штаб-квартиру в Ливане сообщил израильский агент. Спецслужбы еврейского государства годами собирали информацию о бойцах движения, иерархии и их расположения. Помогли в этом телефоны жен членов шиитского движения, пульты от телевизоров и взломанные камеры наблюдения.

О ликвидации Хасана Насраллы стало известно в субботу, 28 сентября. Связь с ним другие члены движения потеряли накануне в пятницу. Гибель генсека подтвердила и пресс-служба израильской армии.

Вскоре после этого движение ХАМАС заявило об объединении с «Хезболлой» и планах выступить вместе против Израиля. Последовало несколько пусков ракет со стороны организации.

Удары со стороны еврейского государства не прекращались и в последующие дни. Так, Израиль ударил по местам хранения нефти в порту Йемена и в Ливане.

