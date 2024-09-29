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    Израиль нанес авиаудары по нефтяным резервуарам в порту в Йемене и по Ливану

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    Израильская армия в воскресенье, 29 сентября атаковала авиаударами объекты на территории Йемена и Ливана. По информации из официального телеграм-канала, «в ходе масштабной воздушной операции на основе разведданных десятки самолетов ВВС Израиля, включая истребители, самолеты-дозаправщики в воздухе и разведывательные самолеты, нанесли удары» по объектам в Йемене. В армии заявили, что «среди целей были электростанции и морской порт, используемый для импорта нефти», которые, по информации Израиля, также использовались хуситами для переброски оружия в регион.

    Кроме того, израильская армия сообщила о нанесении примерно 45 ударов по целям в Ливане — среди пораженных целей называются склады оружия и инфраструктура «Хезболлы».

    В Ливанских СМИ проинформировали о гибели свыше полусотни человек в результате израильских атак.

    Reuters отмечает, что США призвали к дипломатическому урегулированию конфликта в Ливане, но при этом усилили свое военное присутствие в регионе.

    В интервью NBC сенатор и бывший космонавт Марк Келли сообщил, что бомба, которую Израиль использовал для убийства лмдера «Хезболлы» Хасана Насраллы, была американским управляемым оружием весом 2000 фунтов (900 кг).

    Смерть Насраллы в шиитском движении «Хезболла» подтвердили 28 сентября — не уточняя, как именно он был убит. Ранее о его гибели сообщала пресс-служба израильской армии. А премьер страны Биньямин Нетаньяху называл ликвидацию генсека главным условием возвращения эвакуированных жителей севера Израиля в свои дома. В результате ударов по Бейруту также погибли мирные жители.

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