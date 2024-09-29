Израиль нанес авиаудары по нефтяным резервуарам в порту в Йемене и по Ливану

Израильская армия в воскресенье, 29 сентября атаковала авиаударами объекты на территории Йемена и Ливана. По информации из официального телеграм-канала, «в ходе масштабной воздушной операции на основе разведданных десятки самолетов ВВС Израиля, включая истребители, самолеты-дозаправщики в воздухе и разведывательные самолеты, нанесли удары» по объектам в Йемене. В армии заявили, что «среди целей были электростанции и морской порт, используемый для импорта нефти», которые, по информации Израиля, также использовались хуситами для переброски оружия в регион.

Кроме того, израильская армия сообщила о нанесении примерно 45 ударов по целям в Ливане — среди пораженных целей называются склады оружия и инфраструктура «Хезболлы».

В Ливанских СМИ проинформировали о гибели свыше полусотни человек в результате израильских атак.