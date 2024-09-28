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Общество ХАМАС и «Хезболла» объединяют усилия. Шииты объявили о ракетной атаке по поселению Кацрин

ХАМАС и «Хезболла» объединяют усилия. Шииты объявили о ракетной атаке по поселению Кацрин

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15 комментариев

Ливанское движение «Хезболла» объявило о ракетной атаке по поселению Кацрин на Голанских высотах в ответ на израильский авиаудар, который привел к гибели их лидера Хасана Насруллы, сообщило 28 сентября РИА Новости.

После ликвидации лидера «Хезболлы» палестинское движение ХАМАС выразило поддержку ливанской шиитской организации и заявило о едином фронте в борьбе против Израиля, отмечает РИА Новости. ХАМАС подчеркнул, что необходимо совместно защищать мечеть Аль-Акса и продолжать сопротивление и объединить в ответ усилия обоих движений.

Заявление о ликвидации Хасана Насраллы ЦАХАЛ сделала 28 сентября после серии авиаударов по Бейруту. Вскоре гибель генсека подтвердила и «Хезболла».

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Комментарии
16
Исаак Егорович
1 час
Кремль паникует , кому теперь они оружие возить будут
Эд Хэммет
1 час
Какой ХАМАС? Что от него осталось? Перебили почти всех. А Хезболла осталась без главарей. Скоро от иранских прокси останутся рожки да ножки.
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