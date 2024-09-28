ХАМАС и «Хезболла» объединяют усилия. Шииты объявили о ракетной атаке по поселению Кацрин

Ливанское движение «Хезболла» объявило о ракетной атаке по поселению Кацрин на Голанских высотах в ответ на израильский авиаудар, который привел к гибели их лидера Хасана Насруллы, сообщило 28 сентября РИА Новости.



После ликвидации лидера «Хезболлы» палестинское движение ХАМАС выразило поддержку ливанской шиитской организации и заявило о едином фронте в борьбе против Израиля, отмечает РИА Новости. ХАМАС подчеркнул, что необходимо совместно защищать мечеть Аль-Акса и продолжать сопротивление и объединить в ответ усилия обоих движений.

Заявление о ликвидации Хасана Насраллы ЦАХАЛ сделала 28 сентября после серии авиаударов по Бейруту. Вскоре гибель генсека подтвердила и «Хезболла».