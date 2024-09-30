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Власть Четверо прибыло, один исключен: Путин внес изменения в состав Совета безопасности России

Четверо прибыло, один исключен: Путин внес изменения в состав Совета безопасности России

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4 комментария

Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета безопасности России в понедельник, 30 сентября. Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.


С сегодняшнего дня в состав Совета безопасности включен секретарь Госсовета РФ и помощник президента Алексей Дюмин, начальник Главного управления специальных программ Александр Линец, первый зампред правительства РФ Денис Мантуров и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

Кроме того, президент поручил исключить из состава органа врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимира Якушева. Неделю назад, 24 сентября, Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе. После чего 25 сентября Якушева избрали первым зампредом Совета Федерации.

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Комментарии
4
VKuser174198221
1 час
Ну теперь точно победим !
Абрикосов
56 минут
а шойгу то где? на заседании совбеза его не было... прогулял? эх... наказать бы...
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