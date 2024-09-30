СК проверяет информацию об удерживании участника СВО и других людей на ферме под Тулой

Следователи СУ СК по Тульской области ведут проверку по факту незаконного лишения свободы людей на ферме в Белевском районе. Об этом сообщается 30 сентября в телеграм-канале управления.



Проверка началась после сообщений в социальных медиа о том, что представители кочевого народа незаконно удерживали на ферме не менее 10 человек , в том числе бывшего участника СВО. «Фонтанка» рассказывала, что рабов искали в Москве, предлагая быстрый заработок, увозили на ферму, где отбирали телефоны и заставляли работать. Об этом стало известно, когда один из пленников спрятал мобильный телефон в одежде и позвонил жене.

