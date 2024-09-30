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    СК проверяет информацию об удерживании участника СВО и других людей на ферме под Тулой

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    Следователи СУ СК по Тульской области ведут проверку по факту незаконного лишения свободы людей на ферме в Белевском районе. Об этом сообщается 30 сентября в телеграм-канале управления.

    Проверка началась после сообщений в социальных медиа о том, что представители кочевого народа незаконно удерживали на ферме не менее 10 человек, в том числе бывшего участника СВО. «Фонтанка» рассказывала, что рабов искали в Москве, предлагая быстрый заработок, увозили на ферму, где отбирали телефоны и заставляли работать. Об этом стало известно, когда один из пленников спрятал мобильный телефон в одежде и позвонил жене.

    «В настоящее время с целью проверки доводов, указанных в сети «Интернет» и установления полных и объективных обстоятельств произошедшего следователями проводится комплекс проверочных мероприятий», — отмечается в сообщении СУ СК.

    По данным СМИ, правоохранители вместе с волонтером Движения против рабства «Альтернатива» освободили в Тульской области десять человек. По данным движения, рабский труд используют в целом ряде фермерских хозяйств в разных регионах России.

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