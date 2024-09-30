СК проверяет информацию об удерживании участника СВО и других людей на ферме под Тулой

Следователи СУ СК по Тульской области ведут проверку по факту незаконного лишения свободы людей на ферме в Белевском районе. Об этом сообщается
Проверка началась после сообщений в социальных медиа о том, что представители кочевого народа незаконно удерживали на ферме не менее
«В настоящее время с целью проверки доводов, указанных в сети «Интернет» и установления полных и объективных обстоятельств произошедшего следователями проводится комплекс проверочных мероприятий», — отмечается в сообщении СУ СК.
По данным СМИ, правоохранители вместе с волонтером Движения против рабства «Альтернатива» освободили в Тульской области десять человек. По данным движения, рабский труд используют в целом ряде фермерских хозяйств в разных регионах России.