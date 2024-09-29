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    В Тульской области освободили десятерых рабов, включая ветерана СВО

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    Десять человек, включая одного ветерана специальной военной операции, освободили в Тульской области правоохранительные органы вместе с волонтером Движения против рабства „Альтернатива». Мужчина 29 сентября рассказал «Аргументам и фактам», что у людей отбирали документы, били их и возвращали назад при попытке бегства. Так было до тех пор, пока один из пленников, спрятавший мобильный телефон в носке, не сумел позвонить жене, а та обратилась за помощью. Ранее мужчина пропал и никто не мог его найти.

    Пленник рассказал, что вместе с ним у занимающихся фермерством представителей кочевого народа в неволе содержались десятки человек. Их заставляли собирать яблоки. Местная полиция уже не раз вызволяла невольников из этого хозяйства. По словам правоохранителей, они «постоянно обнаруживают там людей, которые находятся в розыске как пропавшие без вести».

    Рабов находили в Москве — так в поселок Ровно в Белевском районе угодил и ветеран СВО, потратившийся в столице. Прохожим на улице предлагали быстрый заработок на разгрузке грузовика с фруктами-овощами буквально «за поворотом», а затем увозили на ферму, отбирали телефоны и паспорта, а за труд не платили. При этом людей заставляли писать расписки, что они добровольно согласились на работу.

    В движении против рабства рассказывают, что труд невольников, по их сведениям, используют в целом ряде фермерских хозяйств и в других областях России.

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