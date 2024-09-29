В Тульской области освободили десятерых рабов, включая ветерана СВО

Десять человек, включая одного ветерана специальной военной операции, освободили в Тульской области правоохранительные органы вместе с волонтером Движения против рабства „Альтернатива». Мужчина 29 сентября рассказал «Аргументам и фактам», что у людей отбирали документы, били их и возвращали назад при попытке бегства. Так было до тех пор, пока один из пленников, спрятавший мобильный телефон в носке, не сумел позвонить жене, а та обратилась за помощью. Ранее мужчина пропал и никто не мог его найти.



Пленник рассказал, что вместе с ним у занимающихся фермерством представителей кочевого народа в неволе содержались десятки человек. Их заставляли собирать яблоки. Местная полиция уже не раз вызволяла невольников из этого хозяйства. По словам правоохранителей, они «постоянно обнаруживают там людей, которые находятся в розыске как пропавшие без вести».