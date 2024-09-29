Нечто между градом и снегом выпало в Ленобласти. Синоптики называют это снежной крупой

Снежная крупа выпала в городе Сосновый Бор Ленинградской области вечером 29 сентября, напомнив, что зима уже близко. Очевидцем похожего на град природного явления стала корреспондент «Фонтанки».

1 из 4 Источник: Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Петербург остается под влиянием тыловой части циклона, и в регион продолжат поступать всё более холодные воздушные массы.

«В такой ситуации, на фоне кратковременных дождей, дневная температура воздуха может стать самой низкой с начала сентября», — отметил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

В понедельник, 30 сентября, воздух прогреется до 11–13 градусов.