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    В Карабудахкентском районе Дагестана ввели режим ЧС. Ранее там произошел взрыв на АЗС

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    Режим ЧС был объявлен на территории Карабудахкентского района Дагестана, где ранее вечером в пятницу произошел взрыв на автозаправочной станции. Об этом сообщает телеграм-канал местной администрации.

    «Режим чрезвычайной ситуации с уровнем муниципального характера вводится с 23.00 (по московскому времени) 27.09.2024 года до особого распоряжения», цитирует СМИ заявление администрации. ЧС вводится в пределах территории села Агачаул.

    Других подробностей не приводится.

    Взрыв на автозаправке в поселке Новый Хушет под Махачкалой произошел в пятницу около 17:30. В результате были повреждены объекты энергетики и частично нарушено электроснабжение жителей близлежащих районов. «Фонтанка» показывала видео с места происшествия. Официальных заявлений о причинах и обстоятельствах взрыва на АЗС пока не поступало. «Коммерсант» со ссылкой на очевидцев пишет, что всего на АЗС прогремели два взрыва.

    По последним данным, в результате взрыва 11 человек пострадали, еще десять человек погибли, включая двоих детей.

    Глава республики Сергей Меликов объявил субботу, 28 сентября, днем траура по погибшим.

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    АгачаулДагестанЧСВзрывАЗССергей Меликов
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