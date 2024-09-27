28 сентября в Дагестане объявлено днем траура в память о погибших при взрыве на АЗС

Суббота, 28 сентября, объявлена в Дагестане днем траура в память о погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в поселке Новый Хушет под Махачкалой. Об этом в пятницу вечером сообщил глава республики Сергей Меликов.
«Сегодня для всех нас очень тяжелый день. Случилась трагедия, которая унесла жизни
Он также привел всю актуальную информацию на данный момент: открытое горение удалось ликвидировать, ответственные структуры выясняют обстоятельства случившегося, виновные понесут наказание.
Ранее сообщалось, что в больницы после взрыва было госпитализировано