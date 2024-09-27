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    28 сентября в Дагестане объявлено днем траура в память о погибших при взрыве на АЗС

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    Суббота, 28 сентября, объявлена в Дагестане днем траура в память о погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в поселке Новый Хушет под Махачкалой. Об этом в пятницу вечером сообщил глава республики Сергей Меликов.

    «Сегодня для всех нас очень тяжелый день. Случилась трагедия, которая унесла жизни 10 наших земляков, в том числе 2 детей», — написал он и выразил соболезнования близким погибших. Официальных заявлений о причинах и обстоятельствах взрыва на АЗС пока не поступало, но Меликов в своем сообщении обещал провести в субботу совещание с руководителями органов власти и после — «ответить на все вопросы».

    Он также привел всю актуальную информацию на данный момент: открытое горение удалось ликвидировать, ответственные структуры выясняют обстоятельства случившегося, виновные понесут наказание.

    Ранее сообщалось, что в больницы после взрыва было госпитализировано 8 пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии, состояние остальных оценивается как средней тяжести.

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    ВзрывАЗСМахачкалаДагестанДень траураСергей Меликов
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