28 сентября в Дагестане объявлено днем траура в память о погибших при взрыве на АЗС

Суббота, 28 сентября, объявлена в Дагестане днем траура в память о погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в поселке Новый Хушет под Махачкалой. Об этом в пятницу вечером сообщил глава республики Сергей Меликов.

«Сегодня для всех нас очень тяжелый день. Случилась трагедия, которая унесла жизни 10 наших земляков, в том числе 2 детей », — написал он и выразил соболезнования близким погибших. Официальных заявлений о причинах и обстоятельствах взрыва на АЗС пока не поступало, но Меликов в своем сообщении обещал провести в субботу совещание с руководителями органов власти и после — «ответить на все вопросы».