В Петербурге решили, кто будет заниматься ликвидацией нелегальных свалок

ГУП МПБО-2 после смены организационной формы будет заниматься ликвидацией нелегальных свалок. Возможно, из него выделят коммерческую компанию для переработки покрышек.



О планах на унитарное предприятие «Фонтанке» 27 сентября рассказал председатель комитета по природопользованию Александр Герман. Напомним, ГУП «МПБО-2» ранее рассматривался как вероятный региональный оператор по обращению с отходами, однако в итоге эта роль досталась «Невскому экологическому оператору», который и выкупил у МПБО-2 его площадку на Волхонке для своего мусороперерабатывающего комплекса. После этого городское предприятие недолго занималось сбором вторсырья.



«Мы ему хорошие перспективы рисуем, — рассказал Герман. — А сейчас они, во-первых, обрабатывают автомобильную резину, делают резиновую крошку, продают. Это достаточно удобная, кстати, оказалась история. Второе — они занимаются транспортировкой мусора, потому что есть мощности, в виде самосвалов, мусоровозов».