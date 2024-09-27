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ЖКХ В Петербурге решили, кто будет заниматься ликвидацией нелегальных свалок

В Петербурге решили, кто будет заниматься ликвидацией нелегальных свалок

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2 комментария

ГУП МПБО-2 после смены организационной формы будет заниматься ликвидацией нелегальных свалок. Возможно, из него выделят коммерческую компанию для переработки покрышек.

О планах на унитарное предприятие «Фонтанке» 27 сентября рассказал председатель комитета по природопользованию Александр Герман. Напомним, ГУП «МПБО-2» ранее рассматривался как вероятный региональный оператор по обращению с отходами, однако в итоге эта роль досталась «Невскому экологическому оператору», который и выкупил у МПБО-2 его площадку на Волхонке для своего мусороперерабатывающего комплекса. После этого городское предприятие недолго занималось сбором вторсырья.

«Мы ему хорошие перспективы рисуем, — рассказал Герман. — А сейчас они, во-первых, обрабатывают автомобильную резину, делают резиновую крошку, продают. Это достаточно удобная, кстати, оказалась история. Второе — они занимаются транспортировкой мусора, потому что есть мощности, в виде самосвалов, мусоровозов».


По словам чиновника, недавно была закуплена техника для МПБО-2: экскаваторы, самосвалы, мультилифты, сейчас ожидают полуприцепы. Цель — заняться ликвидацией нелегальных свалок. ГУП должен будет в 2026 году поменять форму на государственное бюджетное учреждение, получить соответствующие полномочия и исполнять эти поручения уже без конкурса. «Возможно, даже мы его расщепим на акционерное общество и ГБУ, — уточнил Герман. — АО будет заниматься коммерческими проектами, ГБУ — материально-техническим обеспечением».

Подробнее о том, как в Петербурге идет реформа обращения с отходами, — читайте на «Фонтанке».

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Комментарии
2
282201992
1 час
решили ? ахахахахах клоунада продолжается... ппц
Ипсилон Ц
50 минут
тем временем в небе над брянской областью летел незаметный дрон не привлекая особенного внимания огибая рельеф местности
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