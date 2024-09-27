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Общество Активисты облили супом две картины Ван Гога через час после того, как их соратниц приговорили к тюрьме за такую же акцию

Активисты облили супом две картины Ван Гога через час после того, как их соратниц приговорили к тюрьме за такую же акцию

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6 комментариев

Сторонники движения Just Stop Oil («Просто откажитесь от нефти») 27 сентября облили супом две картины Винсента Ван Гога спустя несколько часов после того, как двух их соратниц приговорили к тюремным срокам за нападение на одну и ту же картину. Об этом сообщает BBC News.

Трое протестующих вновь плеснули супом в «Подсолнухи 1888» и «Подсолнухи 1889» на выставке «Поэты и любовники» в Национальной галерее в центре Лондона. Их арестовали по подозрению в нанесении преступного ущерба.

Национальная галерея сообщила, что две картины, подвергшиеся нападению в пятницу, были изъяты для экспертизы и оказались неповрежденными.

Ранее двух участниц Just Stop Oil, 23-летнюю Фиби Пламмер и 22-летнюю Анну Холланд, обливших «Подсолнухи» супом в 2022 году, признали виновными в нанесении противоправного ущерба. Пламмер приговорили к двум годам тюрьмы, Холланд — к 20 месяцам заключения.

Just Stop Oil выступает за то, чтобы британское правительство прекратило лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива, в том числе нефти и газа. Акции сторонников движения зачастую граничат с арт-вандализмом: они приклеивали себя к картине в Дрезденской картинной галерее, нападали на витрину с Великой хартией вольностей в Британской библиотеке, обрызгали картофельным пюре картину Клода Моне «Стога» и не только.

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Комментарии
6
Киргуду
26 минут
Идиоты. Они всерьез думают, что заставят кого-либо отказаться от своих привычек порча не относящиеся к делу предметы? Т.е. шантажируя. В данном случае порча произведения искусства, чтобы было больнее. Да я бы их на психиатрическую экспертизу сдал. На предмет наличия причинно-следственных связей. Явно их там нет.
alex78
59 минут
ну не нравится им нефть, пусть в шкурах бегают и сырое мясо едят. причем тут живопись?
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