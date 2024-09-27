Активисты облили супом две картины Ван Гога через час после того, как их соратниц приговорили к тюрьме за такую же акцию

Сторонники движения Just Stop Oil («Просто откажитесь от нефти») 27 сентября облили супом две картины Винсента Ван Гога спустя несколько часов после того, как двух их соратниц приговорили к тюремным срокам за нападение на одну и ту же картину. Об этом сообщает BBC News.

Трое протестующих вновь плеснули супом в «Подсолнухи 1888» и «Подсолнухи 1889» на выставке «Поэты и любовники» в Национальной галерее в центре Лондона. Их арестовали по подозрению в нанесении преступного ущерба.

Национальная галерея сообщила, что две картины, подвергшиеся нападению в пятницу, были изъяты для экспертизы и оказались неповрежденными.

Ранее двух участниц Just Stop Oil, 23-летнюю Фиби Пламмер и 22-летнюю Анну Холланд, обливших «Подсолнухи» супом в 2022 году, признали виновными в нанесении противоправного ущерба. Пламмер приговорили к двум годам тюрьмы, Холланд — к 20 месяцам заключения.

Just Stop Oil выступает за то, чтобы британское правительство прекратило лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива, в том числе нефти и газа. Акции сторонников движения зачастую граничат с арт-вандализмом: они приклеивали себя к картине в Дрезденской картинной галерее, нападали на витрину с Великой хартией вольностей в Британской библиотеке, обрызгали картофельным пюре картину Клода Моне «Стога» и не только.

