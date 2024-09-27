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    ТАСС: показания на замкомандующего ЛенВО Муминджанова дал бизнесмен из Воронежа, который занимается стиркой белья

    1974
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    Бизнесмен из Воронежа по фамилии Трибунский дал свидетельские показания на заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, который обвиняется в получении взятки за заключение договоров на поставку обмундирования. Об этом 27 сентября со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

    Согласно сведениям издания, предприниматель, который «занимается стиркой белья», заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на Муминджанова и Владимира Демчика — бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны РФ. Объединить два уголовных дела в отношении последних в одно производство следствие планировало, но пока каждый проходит по своему.

    В отношении Трибунского материалы были выделены в отдельное производство.

    По версии следствия, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за вещевое обеспечение ВС. Тогда он «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку оборудования» в войска, в том числе и в зону специальной военной операции, на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Следователи полагают, что за это Муминджанов получил взятку на сумму более 20 млн рублей. В СК сообщали, что Муминджанов и члены его семьи владеют объектами недвижимости в Москве и Воронеже на сумму свыше 120 млн рублей. Теперь следователи проверяют законность их приобретения.

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    Валерий МуминджановПоказанияЛенВОМинобороныВзятки
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