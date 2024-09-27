ТАСС: показания на замкомандующего ЛенВО Муминджанова дал бизнесмен из Воронежа, который занимается стиркой белья

Бизнесмен из Воронежа по фамилии Трибунский дал свидетельские показания на заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майора Валерия Муминджанова, который обвиняется в получении взятки за заключение договоров на поставку обмундирования. Об этом 27 сентября со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Согласно сведениям издания, предприниматель, который «занимается стиркой белья», заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дав показания на Муминджанова и Владимира Демчика — бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны РФ. Объединить два уголовных дела в отношении последних в одно производство следствие планировало, но пока каждый проходит по своему.