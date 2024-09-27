Экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Демчика обвинили во взяточничестве

Военное следствие предъявило обвинение во взяточничестве в отношении бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны РФ Владимира Демчика. Кроме того, суд продлил ему арест до 1 ноября,

Демчика взяли под стражу 6 августа 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На посту начальника вещевого управления Демчик находился до апреля 2018 года.

Следствие полагает, что весной 2017-го он получил 4 млн рублей взятки от гендиректора фирмы за покровительство, а взамен пообещал привлекать компанию к контрактам на поставку вещей для ВС РФ. В итоге Минобороны заключило 26 договоров с фирмой на сумму более 574 млн рублей.

