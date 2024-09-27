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Происшествия Экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Демчика обвинили во взяточничестве

Экс-начальника вещевого управления Минобороны РФ Демчика обвинили во взяточничестве

1 732
4 комментария

Военное следствие предъявило обвинение во взяточничестве в отношении бывшего начальника вещевого управления Министерства обороны РФ Владимира Демчика. Кроме того, суд продлил ему арест до 1 ноября,

27 сентября сообщил ТАСС.

Демчика взяли под стражу 6 августа 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. На посту начальника вещевого управления Демчик находился до апреля 2018 года.

Следствие полагает, что весной 2017-го он получил 4 млн рублей взятки от гендиректора фирмы за покровительство, а взамен пообещал привлекать компанию к контрактам на поставку вещей для ВС РФ. В итоге Минобороны заключило 26 договоров с фирмой на сумму более 574 млн рублей.

Сегодня стало известно об аресте Владислава Пыльского, главы ООО «Сибирская навигационная компания». Фирма занимается производством летательной техники, которую и поставляла для ВС РФ. Пыльского подозревают в поставках некачественной аппаратуры для российских войск. Ущерб Российской Федерации оценили в 164 млн рублей.

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Комментарии
4
282556445
1 час
Бедный и доверчивый Путин, генералы воруют, а он не знает!
chip1
1 час
4млн для начальника это копейки, мелочь карманная, это уровень должности прапорщика -завскладом, копайте дальше!
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