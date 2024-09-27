Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

пасмурно, без осадков

ощущается как +18

3 м/c,

южн.

 745мм 77%
Подробнее
7 Пробки
USD 92,41
EUR 103,19
Как содержать собак
Куда пойти на выходных
Развод Шамана
Дело Чернейко
Дальневосточная развязка
Разговор с Олегом Басилашвили
Промышленный Петербург
Школы отвечают Мединскому
Как бороться с чайлдфри
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Стало известно, почему арестован глава компании, поставлявшей технику в ВС РФ

Стало известно, почему арестован глава компании, поставлявшей технику в ВС РФ

3 229
4 комментария

Уголовное дело в отношении главы ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского возбудили после ревизии контрактов, подписанных еще при экс-руководителе ГУ связи ВС РФ генерал-лейтенанте Вадиме Шамарине. Ранее сообщалось, что Пыльского арестовали по обвинению в поставках некачественной техники в ряды ВС РФ.

Как сообщил ТАСС 27 сентября, Шамарин ранее был арестован по делу о мошенничестве. «Фонтанка» писала, что генерал-лейтенанта подозревают в получении взятки в особо крупном размере. СК считает, что с апреля 2016 по октябрь 2023 Шамарину передали 36 млн рублей за «увеличение объема поставляемой продукции и общее покровительство». Деньги он получил от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной.

Пыльского арестовали 27 сентября по делу о поставках некачественной техники в ряды ВС РФ. Его компания, производящая летательные аппараты, в 2022 году поставила в российские войска технику, не соответствующую техническим требованиям и условиям заказчика. Ущерб оценили в 164 млн рублей.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Инкогнито2021
1 час
Главарь на свободе!
AndrewBarsik
42 минуты
Давно известно почему их всех арестовывают. Пытаются найти "виноватых", на которых можно будет потом попытаться переложить ответственность за провалы.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Новости компаний
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Новости компаний
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25
Тихвин обзавелся быстрым мобильным интернетом
26 сентября, 16:19
Setl Group выплатил 6-й купонный доход по биржевым облигациям серии 002Р-03
26 сентября, 15:35
В ноябре в Петербурге пройдёт первый хакатон для самозанятых
26 сентября, 15:31
Новый апарт-отель в Санкт-Петербурге выведен в продажу
26 сентября, 15:30