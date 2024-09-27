Стало известно, почему арестован глава компании, поставлявшей технику в ВС РФ

Уголовное дело в отношении главы ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского возбудили после ревизии контрактов, подписанных еще при экс-руководителе ГУ связи ВС РФ генерал-лейтенанте Вадиме Шамарине. Ранее сообщалось, что Пыльского арестовали по обвинению в поставках некачественной техники в ряды ВС РФ.

Как сообщил ТАСС 27 сентября, Шамарин ранее был арестован по делу о мошенничестве. «Фонтанка» писала , что генерал-лейтенанта подозревают в получении взятки в особо крупном размере. СК считает, что с апреля 2016 по октябрь 2023 Шамарину передали 36 млн рублей за «увеличение объема поставляемой продукции и общее покровительство». Деньги он получил от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной.

Пыльского арестовали 27 сентября по делу о поставках некачественной техники в ряды ВС РФ. Его компания, производящая летательные аппараты, в 2022 году поставила в российские войска технику, не соответствующую техническим требованиям и условиям заказчика. Ущерб оценили в 164 млн рублей.

