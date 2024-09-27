Суд арестовал главу компании, поставлявшей дроны в ВС РФ. Ущерб оценили в 164 млн рублей

Главу проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского отправили под стражу по делу о поставках некачественной техники в ряды ВС РФ. Как сообщила пресс-служба СК РФ 27 сентября, ущерб Российской Федерации компания причинила на 164 млн рублей.

По версии следствия, Пыльский вместе с соучастниками поставил в 2022 году в войска ВС РФ продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика. Главу проекта арестовали, средства компании в размере 164 млн рублей — тоже. СК устанавливает остальных участников процесса.

ООО «Сибирская навигационная компания» занимается производством летательных аппаратов, в том числе космических. За 2023 год ее выручка составила почти 1,5 млрд рублей.

