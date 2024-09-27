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Общество Суд арестовал главу компании, поставлявшей дроны в ВС РФ. Ущерб оценили в 164 млн рублей

Суд арестовал главу компании, поставлявшей дроны в ВС РФ. Ущерб оценили в 164 млн рублей

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17 комментариев

Главу проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского отправили под стражу по делу о поставках некачественной техники в ряды ВС РФ. Как сообщила пресс-служба СК РФ 27 сентября, ущерб Российской Федерации компания причинила на 164 млн рублей.

По версии следствия, Пыльский вместе с соучастниками поставил в 2022 году в войска ВС РФ продукцию военного назначения, которая не соответствовала техническим требованиям и потребностям заказчика. Главу проекта арестовали, средства компании в размере 164 млн рублей — тоже. СК устанавливает остальных участников процесса.

ООО «Сибирская навигационная компания» занимается производством летательных аппаратов, в том числе космических. За 2023 год ее выручка составила почти 1,5 млрд рублей.

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Комментарии
17
ДЕД
2 часа
Ахаха... С такими командирами и поставщиками и врагов не надо!
VKuser174198221
1 час
а как же "военная приемка"? Как некачественную продукцию "принял" заказчик? А ведь он ее принял, иначе бы не оплатил?
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