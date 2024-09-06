Замкомандующего Ленинградским военном округом Муминджанову предъявили обвинение

Заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову предъявили обвинение, сообщает 6 сентября СК России.



Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

«Вину в инкриминируемом деянии он не признал», — говорится в сообщении Следственного комитета.

Напомним, о том, что Валерий Муминджанов задержан, стало известно 2 сентября. На следующий день его арестовали.

По версии следствия, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за вещевое обеспечение ВС. Тогда он «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку оборудования» в войска, в том числе и в зону специальной военной операции, на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Следователи полагают, что за это Муминджанов получил взятку на сумму более 20 млн рублей.