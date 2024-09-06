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    Замкомандующего Ленинградским военном округом Муминджанову предъявили обвинение

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    Заместителю командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению генерал-майору Валерию Муминджанову предъявили обвинение, сообщает 6 сентября СК России.

    Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере.

    «Вину в инкриминируемом деянии он не признал», — говорится в сообщении Следственного комитета.

    Напомним, о том, что Валерий Муминджанов задержан, стало известно 2 сентября. На следующий день его арестовали.

    По версии следствия, Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, отвечал за вещевое обеспечение ВС. Тогда он «способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку оборудования» в войска, в том числе и в зону специальной военной операции, на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Следователи полагают, что за это Муминджанов получил взятку на сумму более 20 млн рублей.

    В СК сообщали, что Муминджанов и члены его семьи владеют объектами недвижимости в Москве и Воронеже на сумму свыше 120 млн рублей. Теперь следователи проверяют законность их приобретения.

    Валерий Муминджанов родился 23 сентября 1968 года. Звание генерал-майора ему присвоено в 2015 году. Согласно открытым источникам, за год до этого он занял пост заместителя начальника Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил РФ по ресурсному обеспечению. Позже Муминджанов руководил департаментом ресурсного обеспечения Минобороны. В 2023 году о нём писали, как о заместителе командующего Центральным военным округом.

    Генерал-майор Муминджанов был назначен заместителем командующего ЛенВО весной 2024-го.

    В феврале 2021 года на сайте Минобороны РФ появилось поздравление Муминджанова в честь Дня продовольственной и вещевой служб. Генерал отчитался о том, что Вооруженные силы «обеспечиваются продовольствием, топливом и вещевым имуществом без задержек и срывов и в полном соответствии с требованиями руководящих документов»

    В августе 2022 года Муминджанов «от имени заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Дмитрия Булгакова» поздравил победителей и призеров конкурса «Полевая кухня» в Узбекистане.

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